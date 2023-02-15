Rus gazeteciye “yalan haber” suçlamasıyla 6 yıl hapis

Rus gazeteci Maria Ponomarenko, Rusya’nın Ukrayna’da bir tiyatroya düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle “yalan haber” yayma suçlamasıyla mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da bir gazeteci Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Rus gazeteci Maria Ponomarenko, Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir tiyatroyu bombaladığına dair sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle “yalan haber” yayma suçlamasıyla Sibirya’daki Barnaul Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına ve 5 yıl gazetecilik faaliyetlerinden men edildi.

"Hiçbir totaliter rejim, çöküşünden önceki kadar güçlü olmamıştı"

Mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada Ponomarenko, Rusya anayasasına göre yanlış bir şey yapmadığını vurgulayarak, “Gerçek bir suç işlemiş olsaydım, o zaman af isteyebilirdim, ancak yine ahlaki ve etik niteliklerim nedeniyle bunu yapmazdım” ifadelerini kullandı. Kendisini vatansever bir muhalif olduğunu belirten Ponomarenko, "Hiçbir totaliter rejim, çöküşünden önceki kadar güçlü olmamıştı" dedi.

Ponomarenko, tiyatro binasının bombalandığına dair haberlerden haftalar sonra geçtiğimiz sene nisan ayında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu saldırıyı yalanlamasına rağmen saldırıyı Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiğini yazdığı için gözaltına alınmıştı.

Mariupol’de bulunan tiyatro binası 16 Mart 2022’de içerisinde bin 200 kişinin bulunduğu sırada Rus savaş uçakları tarafından bombalandığı ifade edilmiş, tiyatro binasının önündeki alana ise Rusça “Çocuklar” yazılı olduğu görülmüştü. Ukrayna tarafı saldırıda en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, bazı basın kuruluşları ise can kaybının 600’e yakın olduğunu iddia etmişti.

Uluslararası Af Örgütü, tiyatro saldırının Rus güçleri tarafından işlenen bir savaş suçu olduğunu açıklamış, uluslararası gözlem grubu AGİT ise, Rusya’nın tiyatroyu bombaladığına dair iddiaları destekleyecek herhangi bir delil olmadığını belirtmişti.

Daha önce Moskova meclis üyesi Alexei Gorinov, bir belediye meclis toplantısında Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına karşı açıklamaları nedeniyle 7 yıl, Rusya’nın en önde gelen muhalefet figürlerinden biri olan İlya Yashin, savaş hakkında "yalan haber” yaydığı gerekçesiyle 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.