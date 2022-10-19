Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı

Ukrayna’nın İvano-Frankivsk bölgesindeki Burshtyn termal enerji tesisine Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu yangın çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları aralıksız devam ediyor. İvano-Frankivsk bölgesine saldırı düzenleyen Rusya, Burshtyn kentindeki termal enerji tesisini vurdu. Kritik altyapı tesislerini hedef alan saldırının ardından açıklama yapan İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, "Bölgemizde bugün bir füze saldırısı meydana geldi. Burshtyn termal enerji tesisi vuruldu ve yangın çıktı" ifadelerini kullandı. Olayda kimsenin yaralanmadığını da belirten Onyshchuk, daha sonra yangının söndürüldüğünü bildirdi.