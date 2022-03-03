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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.
Asayiş 03.03.2022, 11:48 03.03.2022, 11:55
Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında 8. güne girildi. Ukrayna’nın güneyinde bulunan Odessa’ya çıkarma yapmak için gelen Rus donanmasına ait savaş gemileri Kırım açıklarında görüldü. Odessa halkı, 2 gün önce Rus çıkarmasına karşı sahile barikat kurmaya başlamıştı.