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Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor
Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi.
Asayiş 14.04.2021, 13:30
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Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi.
Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat’ta Rus askeri araçları bölgeden ayrılırken görüntülendi.
Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi.Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) bölgede kontrol sağlamasında korkan terör örgütü YPG/PKK mensupları barikatlarla yolları kapatmaya çalıştı.