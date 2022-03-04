Rus askerleri Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi

Ukraynalı yetkililer, Zaporijya nükleer santralinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Rus ordusu, gece saatlerinde saldırdığı Ukrayna’nın Energodar kentindeki Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliğine göre operasyon personeli çalışmaya ve güç ünitelerinin durumunu izlemeye devam ediyor.

Santralde Rus bombardımanının ardından çıkan yangın yerel saatle 06.20 sıralarında söndürülmüştü.

Dünya liderleri saldırıyı kınadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "pervasız" eylemlerinin artık tüm Avrupa’nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise Moskova yönetimini bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya çağırırken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya’nın "korkunç saldırıların" derhal durdurulması gerektiğini söyledi.