banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!
Ruhsat soran polisleri darp ettiler!

Rus askeri römorkörü ‘Sergey Balk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Asayiş 31.05.2021, 11:45
Rus askeri römorkörü ‘Sergey Balk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 09.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ adlı askeri römorkörü saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkör, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu