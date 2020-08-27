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Rus askeri aracı ABD askeri aracına çarptı: 4 ABD askeri yaralandı
Suriye’nin Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi. Rusya'ya ait askeri aracın ABD zırhlı aracına "kasıtlı" olarak çarpması sonucu 4 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 27.08.2020, 09:22
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Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinde devriye gezen ABD ve Rus askerleri karşı karşıya geldi.
Bölgede devriye yapmak isteyen Rus askerlerine ABD askerlerinin engel olduğu ifade edildi. ABD askerlerinin ise geri adım atmayarak Rus askeri araçlarının geçişini engellemeye çalıştığı belirtildi. Bunun üzerine Rus askeri helikopteri, ABD askerlerinin üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya'ya ait askeri bir aracın "kasıtlı" olarak ABD zırhlı aracına çarptığı ifade edildi. Bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, çarpma sonucu 4 ABD askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralı askerlerin tedavi altına alındığı aktarıldı.
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