Rus annenin kızı ile birlikte motosiklet turu kazayla bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin kayarak devrilmesi sonucu ayağından ve kolundan yaralanan Rus kadın turist, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Rus turiste, kendi isteğiyle hastaneye gitmek istemediğine dair evrak imzalatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Juliia Bukhmer isimli Rus kadın turist, eşi ve çocuklarıyla birlikte Manavgat ilçesinde motosiklet kiraladı. Örnek Mahallesi 1513 sokakta Külliye Camii önündeki kavşakta Juliia Bukhmer’in kullandığı ve arkasında yolcu olarak küçük kızının bulunduğu 07 MB 6390 plakalı motosiklet yol kenarında bulunan ıslak zeminde kayarak devrildi. Motosikletin devrildiğini ve sürücüsünün ayağından ve kolundan yaralandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Juliia Bukhmer’in dizine ve koluna pansuman yaparken, Rus kadın sağlık ekibinin ambulansla hastaneye götürme talebini kabul etmedi. Tüm ısrarlara rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Rus kadına kendi isteğiyle hastaneye gitmediğine dair evrak imzalatıldı.

Sağlık ekibinin ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, kaza ile ilgili bilgi aldıktan sonra Rus turistlere kendilerinden herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu. Rus turistlerin bir talepleri olmadığını söylemeleri üzerine olay yerinden ayrıldı.