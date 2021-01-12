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Rulo kağıt yüklü tır devrildi, ulaşım aksadı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde rulo kâğıt yüklü tır devrilmesi sonucu yaralanan olmazken trafik bir süre aksadı.
Asayiş 12.01.2021, 13:16
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde rulo kâğıt yüklü tır devrilmesi sonucu yaralanan olmazken trafik bir süre aksadı.Mustafa Kayalar yönetimindeki 63 L 2360 plakalı kağıt rulo yüklü tır, Bilecik- Sakarya karayolunun İçmeler mevkiinde sürücünün henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncunda devrildi. Kazada sürücü herhangi bir yara almadan kurtulurken, devrilen tır sebebiyle Sakarya istikametine trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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