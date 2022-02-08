Ruhsatsız tabancaya geçit yok

Tekirdağ il genelinde yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesinde durdurulan motosiklet sürücüsü R.K.’nın üzerinden çıkan tabancalar ve fişekler için 6136 SKM ile ilgili olarak işlem başlatılarak, 2 adet tabanca, 21 adet fişek ve 2 adet şarjöre el konulmuştur. Aynı ilçeye bağlı Zafer Mahallesi üzerinde durdurulan E.M’nin yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait olan 1 adet şarjörü ve şarjöre basılı vaziyetteki 4 adet fişek ele geçirilmiş olup şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çorlu’da araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 adet mermi ele geçirilerek, Ç.E isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde ise durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrollerde ruhsatsız 1 tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilerek, şahıs hakkında işlem başlatıldı. Aynı ilçede bir adreste 2 adet silah, 2 şarjör ve 21 adet fişek ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.