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Ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran şüpheli gözaltında

Kırıkkale’de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundurduğu öne sürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 01.04.2021, 18:49
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Ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran şüpheli gözaltında

Kırıkkale’de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundurduğu öne sürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet’ suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu neticede ekipler O.A. isimli şahsın araç, ikamet ve iş yerinde yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 1 kılıç, 1 kesici alet ile dolu fişek ele geçirdi. Söz konusu şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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