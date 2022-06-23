banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışırken yakalandılar

Iğdır’da ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Asayiş 23.06.2022, 16:45
Ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışırken yakalandılar

Iğdır’da ruhsatsız silahları restoranda satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden bir şahsın temin ettiği ruhsatsız kaçak silahları Iğdır’a getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonla şüpheli Melekli beldesindeki bir restoranda silahları satmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 mermi, 1 namlusu değiştirilmiş ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 66 fişek, silah yapım ve tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu