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Ruhsatsız hurda arabalarına trafikten men

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik tedbirleri çerçevesinde trafiği tehlikeye sokan hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan ruhsatsız 18 aracı trafikten men etti.

Asayiş 15.07.2022, 09:21
Ruhsatsız hurda arabalarına trafikten men

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik tedbirleri çerçevesinde trafiği tehlikeye sokan hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan ruhsatsız 18 aracı trafikten men etti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik bölgesinde son 1 haftada trafiği tehlikeye sokan ruhsatsız, muayenesiz, motorların yanlarını sepet ve torbalarla kapatıp hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan 18 aracı uygulama çerçevesinde trafikten men etti. Uygulamada trafikten men edilen 18 araç, çekici ile emniyet otoparkına alındı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “İlçemizde bu tür düzensizliklere müsaade edilmeyeceği bu işlerle uğraşanlara gerekli cezalandırılmaların yapılacağı konusunda uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımızı rahatsız eden her türlü olumsuzluğa kanunlar çerçevesinde müdahale edilecek, uygulamalar aralıksız devam edecek” denildi.

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