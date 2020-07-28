banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Bitcoin 11 bin doları da aştı
Bitcoin 11 bin doları da aştı
İspanya, Türkiye ve Hırvatistan paket turlarını iptal etti
İspanya, Türkiye ve Hırvatistan paket turlarını iptal etti
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatlarında yeni rekor!
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatlarında yeni rekor!
Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
Açıklanan fındık fiyatı memnun etti

Ruhsatsız alkol satan belediyeye şok ceza

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE CİDE BELEDİYESİ TARAFINDAN İŞLETİLEN TESİSE TAPDK (TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU) RUHSATI OLMADAN ALKOL SATIŞ VE SUNUMU YAPTIĞI İÇİN İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. TESİSE, TOPLAMDA 31 BİN 903 TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 28.07.2020, 16:44
5
Ruhsatsız alkol satan belediyeye şok ceza

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Cide Belediyesi tarafından işletilen tesise TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) ruhsatı olmadan alkol satış ve sunumu yaptığı için idari para cezası uygulandı. Tesise, toplamda 31 bin 903 TL para cezası kesildi.

Cide Belediyesi tarafından ilçe sahilinde işletilen restoranda, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Cide Belediyesine ait tesise ise 31 bin 903 TL idari para cezası uygulandı.

“Kıyı kenar çizgisi içinde olduğundan TAPDK ruhsatı verilemiyor”

TAPDK’nin yayınladığı yönetmenliğin 10. maddenin 2. bendine göre, işletme kıyı kenar çizgisi içinde olduğundan alkol satış ve sunum ruhsatı verilemiyor. TAPDK belgesi olmayan bir işletmenin ise alkol satışı ve sunumunu yapması durumunda cezai işleme tabi tutulacağı belirtiliyor.

“Daha önce 2 kez uyarıldı”

CHP’li olan Cide Belediyesinin ruhsatı olmadan alkollü içki servisi yaptığı gerekçesiyle daha önce iki kez uyarıldığı öğrenildi. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “İlçedeki alkollü içki satış ruhsatına sahip esnafların şikayetleri sonrası, Cide Belediyesine ait sosyal tesiste, alkol satış ve sunumu için zaruri olan TAPDK belgesi olmadan alkol satışı ve sunumu yapıldığı tespit edildi. Daha önce Cide Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından belge olmadan satış ve sunum yapamayacağı konusunda uyarılmalarına rağmen ısrarla satışa devam etmesi sebebiyle cezayı en üst limitten kestik” dedi.

Tesiste bulunan ve ilgili yetkililer tarafından el konulan farklı türdeki 104 adet içkinin, kamu mülkiyetine geçirilip imha edileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
İmsak 04:03
Güneş 05:49
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:32
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25