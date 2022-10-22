Roslyn Kasırgası Meksika’ya yaklaşıyor

Büyük Okyanus’ta oluşan ve kategori 4 seviyesine yükselen Roslyn Kasırgası Meksika topraklarına doğru yaklaşıyor.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı kıyılarını etkisi altına alan Roslyn Kasırgası’nın Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşarak majör kasırgaya dönüştüğü belirtildi. Şu anda Jalisco eyaleti açıklarında yer alan ve saatte 215 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ile birlikte kuzeydoğu yönünde ilerleyen Roslyn Kasırgası’nın yarın Nayarit eyaletinde karaya vurması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri kasırganın Jalisco eyaletinde olağanüstü yağışlara neden olacağına dikkat çekerek, akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymaları konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Jalisco Valiliği Roslyn Kasırgası sebebiyle eyalet genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Roslyn Kasırgası’nın ayrıca Colima, Nayarit ve Michoacan eyaletlerinde de yoğun yağışlar ile etkili olacağı belirtilirken, deniz kıyısında 5 ila 7 metre yükseklikte dalgaların oluşabileceği ifade ediliyor.