Römorktaki balyalarda çıkan yangın 200 dönüm anız ile 20 dönüm buğdayı küle çevirdi

Tekirdağ Çorlu’da römorkta yüklü balyalardan çıkan yangın tarlaya sıçradı. Yangında 20 dönüm biçilmemiş buğday tarlasının yanı sıra traktör römorku, 200 dönüm anız, saman balyaları ve ağaçlık alan küle döndü.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi kırsalı Elmalık mevkiinde tarladan yüklenen saman balyalarının bulunduğu traktör römorkunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangın anıza ve biçilmemiş buğday tarlasına sıçradı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve belediye araçlarının yanı sıra vatandaşların da traktörleriyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 20 dönüm biçilmemiş buğday, 200 dönüm anız, traktör römorku ile saman balyaları ve ağaçlık alan küle döndü. Polis tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.