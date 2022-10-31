Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi öldü

Denizli’de nar yüklü römork ile traktörün arasında yolculuk eden işçi, seyir halindeyken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Römorkun altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybederken, acı haberi alan yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Eldenizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.B.’nin (26) kullandığı nar yüklü traktöre binen işçi Ali Osman Çelebi (50), römorkla traktörün arasında yolculuk etmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Çelebi, düşmesi sonucu römorkun altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Çelebi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aile ayakta durmakta güçlük çekti

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları ise bölgeye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatlarının yükseldiği kaza yerinde, sürcü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yapılan detaylı çalışmalar sonrası cansız beden otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.