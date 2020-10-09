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Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

ELAZIĞ’DA RÖMORKA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ, KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YALANDI.

Asayiş 09.10.2020, 19:53
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Römorka çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Elazığ’da römorka arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada 1 kişi ağır yalandı.

Kaza, Elazığ-Pertek-Tunceli karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 F 2582 plakalı Subaru marka otomobil, yol kenarında arıza vererek duran 21 AF 727 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkun dingili yola savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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