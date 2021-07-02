banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Romanya’da petrol rafinerisinde patlama: 2 yaralı

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Asayiş 02.07.2021, 14:10
Romanya’da petrol rafinerisinde patlama: 2 yaralı

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan bir petrol rafinesinde patlama meydana geldi. Olay yerine 8 itfaiye aracı ve 2 ambulans sevk edildi. Patlamanın ardından rafinerinde yangın çıktı. Yakınlardaki sahil beldesi Mamaia’dan kaydedilen görüntülerde ise rafineriden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Adı açıklanmayan bir yetkili yaptığı açıklamada, ham petrol rafinerisi Petromidia’da meydana gelen patlamada 2 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların vücutlarında yanıklar bulunduğu aktarıldı. Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna ise patlamanın çevre üzerindeki etkisinin büyük olabileceğini ifade etti.

Devlete ait Petromidia, Romanya’nın en büyük rafinerisi.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu