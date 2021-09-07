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Roma dönemine ait, otel odasında ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma tarafından bir otele yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 4 adet sikke ele geçirildi.

Asayiş 07.09.2021, 14:16
Roma dönemine ait, otel odasında ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma tarafından bir otele yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 4 adet sikke ele geçirildi.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarihi eser bulunduran bir kişinin kaldığı otele operasyon düzenledi. Jandarma, otel odasında yaptığı aramada, Roma dönemine ait 4 adet sikke ele geçirdi. Jandarma tarafından el konulan tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Ankara Müze Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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