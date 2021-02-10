Roma dönemine ait heykeli satamadan jandarmaya yakalandılar

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde bir kadın heykeli ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışma neticesinde E.U. ve G.K. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki heykeli satmak istedikleri bilgisi alındı. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı bir operasyon başlattı. Takibe alınan araç Seyitgazi-Kırka yolunda durduruldu ve araçta bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada 21 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet kadın heykeli ele geçirildi. Heykel Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler E.U. ve G.K., “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarımızın korunmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.