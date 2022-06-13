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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının Kadıköy’de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven slogan atmaları kalleşliktir, nammusuzl
Rize’nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu
Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlı hava Rize’nin yüksek kesimlerinde dolu yağışına dönüştü.
Asayiş 13.06.2022, 13:26
Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlı hava Rize’nin yüksek kesimlerinde dolu yağışına dönüştü.
Doğu Karadeniz’de dün başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağmur, Rize’nin Ardeşen ilçesinin Sırt Yaylası’nda dolu yağışına neden oldu. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı bağlı bazı yaylarda yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalığı beyaza bürüyen dolu tanelerinin iriliği herkesin dikkatini çekti.