Rize’nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlı hava Rize’nin yüksek kesimlerinde dolu yağışına dönüştü.

Doğu Karadeniz’de dün başlayan ve ara ara devam eden sağanak yağmur, Rize’nin Ardeşen ilçesinin Sırt Yaylası’nda dolu yağışına neden oldu. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçesine bağlı bağlı bazı yaylarda yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ortalığı beyaza bürüyen dolu tanelerinin iriliği herkesin dikkatini çekti.