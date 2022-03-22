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Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu 2 saat ulaşıma kapandı
Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Asayiş 22.03.2022, 13:21
Rize’nin Hemşin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan ilçeye bağlı bağlı Levent köyünde bu sabah saat 07.30 sırlarında meydana geldi. Hemşin-Pazar karayolu kaya düşmesi sonucu yol kapandı. İki ilçeyi birbirine bağlayan yol Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.