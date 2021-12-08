Rize’nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

RİZE (İHA) – Rize’nin Fındıklı ilçesinde çıkan yangında bir tarihi ev tamamen küle dönerken birkaç ev ve çay arazisi zarar gördü. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde köylülerin bahçe ve orman temizliği sırasında yangın çıktı. Çay arazilerinden yayılmaya başlayan yangın yakınındaki bir eve sıçradı. Tarihi eskilere dayanan bir ev yanarak kül olurken, tarihi evin yanı sıra 2 ev de yangında zarar gördü. Fındıklı ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında eski evinin yandığını belirten Kemal Özgenç “Yangın arazi temizlemek için yakılan ateşten yayıldı. Buraya kadar sıçradı. Sonucunda evimiz yandı” ifadelerini kullandı.