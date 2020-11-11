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Rizeli esnaf park halindeyken alev alan minibüsü söndürmek için seferber oldu

RİZE’DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Asayiş 11.11.2020, 13:28
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Rizeli esnaf park halindeyken alev alan minibüsü söndürmek için seferber oldu

RİZE (İHA) – Rize’de park halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, çevredeki bir esnaf yangını söndürmek için yoğun çaba sarfetti.

Yangın il merkezi Gülbahar Mahallesinde sabah saatlerinde park halindeki bir minibüste çıktı. Alınan bilgiye göre, park halinde olan minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Araçtan duman çıktığını gören Fatih Külünkoğlu isimli bir esnaf önce kendi dükkanından aldığı yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Aracın ön kısmını tamamen saran alevleri yangın tüpü söndürmeyince en yakın binadan yangın hortumu çeken Külünkoğlu bu kez aracı söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ise duyarlı esnafın kaldığı yerden söndürme işini tamamladı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
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