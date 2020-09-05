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Rize’deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 21 YAŞINDAKİ ENİS KÖSEOĞLU HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 05.09.2020, 09:07
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Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Pazar İlçesi Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkiinde saat 00.00 sularında meydana gelen kazada ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye Pazar’dan Subaşı Köyüne gitmekte olan Enis Köseoğlu (21) yönetimindeki 53 T 4064 plakalı ticari taksi havalimanı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada ağır yaralanan Köseoğlu, kaldırıldığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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