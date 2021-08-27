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Rize’de yasa dışı kenevir operasyonu

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla 21 kök kenevir bitkisi, bin 708 gram esrarın yanı sıra bir de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş 27.08.2021, 19:28
Rize’de yasa dışı kenevir operasyonu

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla 21 kök kenevir bitkisi, bin 708 gram esrarın yanı sıra bir de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ardeşen ilçesi Yurtsever köyünde Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleşen operasyonla R.S., E.S. ve Ç.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 kök kenevir, 1 kilo 708 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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