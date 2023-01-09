Rize’de yangın: 2 ev ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağışimşirli Mahallesi’nde Kadir Yılmaz’a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Yılmaz’ın otomobiline, Halim Yeksel’e ait eve ve iki serendere sıçradı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle yolunun karlı olması nedeniyle bölgeye bir ekip ulaşabilirken yangın, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 2 ev, 2 serender ve bir otomobil zarar gördü.