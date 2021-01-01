Son Dakika
Rize’de yangın: 1 ölü
Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.
Asayiş 01.01.2021, 16:28
3
Rize’nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipazar mahallesinde bir evde sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Bu esnada bahçede çalışan ev sakinleri yangını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar kurtarılamayarak yanarak can verdi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fatma Bayraktar’ın cenazesi Rize Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü