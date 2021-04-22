banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Roketsandan tam isabet
Roketsandan tam isabet
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı

Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonuyla 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 22.04.2021, 21:12
3
Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonuyla 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarda 7 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 544 gram sentetik bonzai, 0,53 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan E.M. ve H.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, adliyede haklarında tutuklama kararı çıkan E.M. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner478
Yorumlar (0)
14°
açık