banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 13.06.2022, 22:25
Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize’nin İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
18°
açık