Rize’de uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yeniyol köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Eskiçırak yönetimindeki 53 FN 887 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Eskiçırak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.