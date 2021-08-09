Rize’de tünelde meydana gelen kazada tüyler ürperten detay

Rize’de meydana gelen kazadaki tüyler ürperten detay tünel girişinde kayıt alan güvenlik kameralarının tarihi okununca ortaya çıktı.

Kaza ilçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve trafiğe kapalı olan tünele giren Abdurrahman Gedikli (32) kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücü Gedikli, olay yerinde hayatını kaydetti. Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli’nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazadan 1 gün sonra bulundu

Öte yandan kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kahreden detayı da ortaya çıkardı. Dün ölü olarak bulanan Abdurrahman Gedikli’nin 7 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sularında kazayı gerçekleştirdiği, geçtiğimiz Salı gününden beri asfalt yenileme çalışması için kapalı olan Ovit Tüneli’nde hafta sonu nedeniyle çalışma olmamasından kaynaklı cansız bedeninin bugün bulunduğu ortaya çıktı.

Tünelde 1 dakika seyir edebildi

Güvenlik kamerası görüntülerinde güvenlik için konulan dubaları saat 16.02’de yavaşça geçerek kural ihlali yapan sürücü Gedikli’nin trafiğe kapalı tünelin içerisinde bir anda hızlandığı ve zeminde olan 50 santimetre derinliğinde yaklaşık 30 metre uzunluğundaki boşluğu görmeyerek fren yapamadan saat 16.03’te beton zemine çarptığı ortaya çıktı.