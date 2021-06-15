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Rize’de temizlediği silahı ateş kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde temizliğini yaptığı tabancası ateş alan Tanju Şenlioğlu hayatını kaybetti.

Asayiş 15.06.2021, 17:16
Rize’de temizlediği silahı ateş kişi hayatını kaybetti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde temizliğini yaptığı tabancası ateş alan Tanju Şenlioğlu hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Konaklar Mahallesinde meydana geldi. Kayın pederi Naci Aydın’a ait evde kendisine ait ruhsatlı tabancasını temizleyen 31 yaşındaki Tanju Şenlioğlu’nun silahı bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun kasık bölgesine isabet eden Şenlioğlu yaralanarak yere yığıldı. Şenlioğlu’nun kendisine ait silah ile vurulduğunu gören ev halkı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Şenlioğlu olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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