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Rize’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Rize’de polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şahış gözaltına alındı.

Asayiş 18.11.2020, 20:44
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Rize’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Rize’de polis tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şahış gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında yasadışı yollardan tarihi eser temin ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde gerçekleştirilen aramada, 17. veya 18. yüzyıl yapımı 1 adet kılıç, tarihi eser niteliğinde metal kap, farklı dönemlere ait 3 adet madalyon, 2. Mahmut Dönemi’ne ait sikke ve Abdülmecid Dönemi’ne ait 2 adet sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor.
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