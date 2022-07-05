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Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Rize’de düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 05.07.2022, 14:50
Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Rize’de düzenlenen silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Rize’nin Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon dahilinde 6 şahsın adres ve araçlarında arama yapıldı. Şüpheli şahsılardan M.H.B. isimli şahsın ikametinde bulunan müştemilat kısmında yapılan aramada 2 adet metal tabanca gövdesi, 8 adet tabanca namlusu, 7 adet metal tabanca sürgüsü (üst kapak), 11 çift ahşap kabza kapağı, 5 adet metal tabanca şarjörü, 1 adet tabanca tetiği, 1 adet tabanca pimi, 2 adet namlu ucu aparatı, 1 adet tetik kolu ve 24 adet tabanca yayı ele geçirildi.

Yapılan operasyon dahilinde 6 şahıs gözaltına alındı.

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