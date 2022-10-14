Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Rize’nin Pazar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.