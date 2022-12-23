Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Rize’de bir araçta 4 adet el yapımı silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalar neticesinde araçta gizlenmiş 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, gözaltına alınan C.K. ve C.Ş. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.