Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Rize’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Derepazarı ilçesinde şüpheli 1 şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 55 adet silah yapımında kullanılan parça ve 44 adet fişek ele geçirildi. İkametinde arama yapılan şahıs ise gözaltına alındı.