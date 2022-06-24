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Rize’de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Rize’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Asayiş 24.06.2022, 20:45
Rize’de sigara ve içki kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Rize’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Rize İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, toplamda 726 paket gümrük kaçağı sigara, 18 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

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