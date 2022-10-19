Rize’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Rize’nin Pazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Pazar Karadeniz Sahil yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 ACF 597 plakalı otomobilin ismi öğrenilmeyen sürücünün seyir halinde iken aracının motorundan alevler çıktığını fark etti. Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan otomobil yangın tüpü sıkılarak söndürülmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaçkar itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.