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Rize’de serinlemek için dereye girerek hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Rize’de serinlemek için girdiği Fırtına Deresinde boğularak hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 15.06.2022, 16:28
Rize’de serinlemek için dereye girerek hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Rize’de serinlemek için girdiği Fırtına Deresinde boğularak hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gencin dereye girme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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