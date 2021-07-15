Rize’de seldeki ölü sayısı 7’ye yükseldi, kayıp 1 kişi ise aranıyor

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan sonucu ölü sayısı 7’ye yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize’de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında merkeze bağlı Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazı altında sürdürülen çalışmalar sırasında bugün saat 14.00 sıralarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden Hacere Mert’in cansız bedeni gece çıkartıldı. Eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı ise arama çalışmaları dün geceden bu yana AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülüyordu. Yapılan çalışmalar sonrası saat 14.00 sıralarında kayıp Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ın cansız bedenine ulaşılırken, böylelikle seldeki ölü sayısı 7’ye yükseldi. Güneysu ilçesindeki kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.