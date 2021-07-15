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Rize’de sel felaketinde ölü sayısı 2 oldu

Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelan nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir cansız bedene ulaşıldı.

Asayiş 15.07.2021, 09:19
Rize’de sel felaketinde ölü sayısı 2 oldu
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Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelan nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir cansız bedene ulaşıldı.

Dün yaşanan heyelanda kaybolan Asmalı Irmak köyü eski muhtarı Adem Yanık’ın cesedi, evinin yaklaşık 100 metre aşağısında dere yatağında bulundu. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2 oldu. Ekipler diğer 3 kişinin arama çalışmalarına devam ediyor.
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