Rize’de şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

Rize’nin Çayeli ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın şoförü yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Çarşıbaşı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EYP 787 plakalı aracın sürücüsü M.Y. (73), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar hiç gecikmeden olayı 112 acil çağrı servisine ihbarda bulundu. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ters dönen aracın içerisinde çıkartılan vatandaş sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin yapmasının ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şarampole yuvarlanan araç ise olay yerine gelen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.