Rize’de ruhsatsız binalar yıkılıyor

Rize’de ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapılar tespit edilerek yıkılıyor.

Rize’de kaçak olarak yapıldığı tespit edilen balıkçı barınakları yapı tatil tutanağı ile mühürlenerek durduruldu. Sonrasında hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

Rize Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip, uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir. İlgili kurumlar, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisleri, muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleri mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili hep birlikte mücadele konusunda hemfikirdir. Bu bağlamda; kaçak olarak nitelendirilen ve mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında tutanak tutularak gerekli sürecin başlatılacağının ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilinmesini, vatandaşlarımızın kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptan korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.