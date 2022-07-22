Rize’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Rize’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Rize’nin İyidere ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İyidere istikametinden Kalkandere istikametinde seyir halinde olan Ö. S. yönetimindeki 61 HG 885 plakalı araç karayolu üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Seher Temur’a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Temur için 112 acil çağrı servisinden yardım talep edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan Temur’u olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Temur kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Temur’a çarpan Ö.S ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Seher Temur’un cenazesi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderilecek.