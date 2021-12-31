Rize’de ormanda gece yarısı ağaç kesen 5 şahsı köylüler yakaladı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yabancı uyruklu 5 şahıs ormandan ağaç keserken köylüler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Olay, ilçeye bağlı Tunca Beldesi Esentepe ile Şenyuva mahallelerinin ortak kullanım alanı olan Güldere mevkiinde meydana geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait çay alım yerinin üst kısmındaki ormanda Gürcistan vatandaşı olduğu öğrenilen 5 şahıs gece saatlerinde ağaç keserken köylüler tarafından fark edildi. Kestikleri ağaçları araca yüklenirken köylülere yakalanan 5 yabancı uyruklu şahıs köye çağrılan Jandarma ekiplerine teslim edildi.