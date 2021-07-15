Rize’de ölü sayısı 5’e yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor

Rize’de meydana gelen sel ve heyelan sonucu ölü sayısı 5’e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rize’de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde sel ve heyelanlar yaşandı. Karali ailesinin evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalırken, bugün öğle saatlerinde AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali’nin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. Çıkartılan cansız bedenler otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.