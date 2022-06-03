Rize’de minibüs temizlik aracına çarptı: 1 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde bir minibüsün Karayollarına ait temizlik aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde ilerleyen Özgür K. hakimiyetindeki minibüs, yolda temizlik çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan minibüs sürücüsü n Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.